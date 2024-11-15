Новые ломовозы для уборки тяжелых отходов передали 9 округам Подмосковья

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Подмосковные муниципалитеты получили девять единиц уборочной техники. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Ломовозы, которые используются для уборки и вывоза отходов, получили Балашиха, Дмитровский, Кашира, Коломна, Лобня, Можайский, Павловский Посад, Пушкинский и Сергиево-Посадский городские округа.

До конца осени в муниципалитеты Подмосковья передадут еще 14 таких машин.

В ведомстве отметили, что за этот год регион закупил 1,8 тысячи единиц спецтехники и оборудования. Автопарк пополнился не только ломовозами, но и самосвалами, мини-погрузчиками, газелями и экскаваторами-погрузчиками.