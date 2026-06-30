Новые локации разработали для оздоровительного проекта в Подольске

Площадка на стадионе «Труд» открыта для атлетов до конца июня. В июле проект «Прорыв к здоровью» переместится в парк имени Виктора Талалихина, а в августе — в сквер имени 200‑летия Подольска.

Программа станет еще масштабнее и разнообразнее, чтобы охватить как можно больше молодежи и помочь каждому сделать свой прорыв к здоровью. На последнем занятии июня на стадионе «Труд» воркаут‑площадка комплекса собрала юных атлетов, стремящихся укрепить организм и освоить азы воздушно‑силовой атлетики. Тренировка была выстроена так, чтобы каждый участник — независимо от уровня подготовки — смог сделать шаг вперед в своем физическом развитии. Под руководством наставника ребята отрабатывали базовые движения, формирующие прочный мышечный корсет: учились правильно выполнять отжимания и подтягивания, уделяя особое внимание технике — ведь именно от нее зависит не только эффективность упражнений, но и безопасность спортсмена.

Помимо этого, включили элементы, направленные на укрепление связок и мышечных волокон, что особенно важно для гармоничного развития молодого организма. У многих новичков недостаточно развиты мышцы брюшного пресса, поясницы и позвоночника — а именно они составляют основу «корсета», защищающего от травм. Поэтому тренеры планируют уделить максимум внимания укреплению этих групп мышц.

«Ключевая задача проекта — не просто научить ребят эффектным трюкам, а привить им любовь к спорту и дать фундамент для дальнейшего роста. Мы стремимся популяризировать массовый спорт и показать, что сила и выносливость начинаются с простых, но грамотно выстроенных движений. Именно поэтому столько внимания уделяем базовым элементам — они укрепляют не только мышцы, но и весь опорно‑двигательный аппарат», — рассказал исполнительный директор федерации по воздушно-силовой атлетике Московской области и главный тренер по воркауту Кирилл Мезин.

Тренировки в рамках федерального оздоровительного проекта «Прорыв к здоровью» проходят каждое воскресенье в 10:00. Они рассчитаны на ребят в возрасте от шести до 18 лет, но присоединиться могут все желающие.