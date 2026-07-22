Новые линии уличного освещения построят в Коломне до конца 2026 года

В городском округе Коломна до конца 2026 года построят 11 новых линий наружного освещения. Работы выполнят в рамках проекта «Светлый город», который направлен на повышение безопасности и комфорта жителей.

Строительство затронет как городские, так и сельские территории округа. Новые фонари установят на улице Пролетарской в микрорайоне Щурово, а также на улицах Подлипки-3 и Подлипки-5 в Коломне. Освещение также появится в селах Шеметово, Мячково и Гололобово, а также в деревнях Речки, Шапкино, Акатьево, Щепотьево и Борисовское.

«Развитие уличного освещения остается одним из важных условий безопасности и комфортной жизни людей. Благодаря проекту „Светлый город“ в 2026 году новые линии наружного освещения появятся как в Коломне, так и в сельских населенных пунктах округа, сделав улицы более удобными и безопасными для пешеходов и автомобилистов. Последовательное обновление инфраструктуры помогает повышать качество жизни жителей и создавать более комфортную среду в каждом населенном пункте округа», — отметил депутат Государственной думы Никита Чаплин.

Проект «Светлый город» реализуется в Московской области с 2017 года.