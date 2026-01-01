Новые линии освещения установили в девяти населенных пунктах Можайского округа

Накануне праздников в Можайском городском округе завершили монтаж линий наружного освещения по девяти адресам. Новые фонари появились в деревнях Холм, Пеньгово, Юдинки, Ямская, Фалилеево, Акиньшино, Романцево, Перещапово и Рогачево.

Особое внимание уделили деревням Фалилеево и Рогачево, где выделяются участки для многодетных семей. «Важно, чтобы те, кто особенно нуждается в поддержке, чувствовали нашу заботу», — подчеркнули в администрации. Пуско-наладочные работы на всех объектах будут завершены в ближайшие дни.

Всего на этих объектах установлено около 200 современных светильников. «Хорошее освещение дворов и улиц — это уверенность пешеходов, безопасность для детей и спокойствие для родителей. Наша задача — создавать более уютную и благоустроенную среду в каждом уголке округа», — отметил директор «Единого дорожно-транспортного центра» Михаил Капустин.

Кроме того, по обращениям жителей новая линия освещения появилась в Можайске — за дворцом спорта «Багратион».