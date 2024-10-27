Новые линии освещения появились на 19 участках в Коломне в этом году

В Коломне появилось освещение на 19 общественных территориях, дворах и участках дорог. Специалисты установили новые опоры и проложили линии.

Работы прошли в рамках региональной программы «Светлый город». Всего в этом году в Коломне и Озерах установили 204 опоры и оборудовали 445 светильников.

«Набережная Дмитрия Донского — излюбленное место прогулки наших жителей. Территория пока ждет работ по благоустройству, но, для того чтобы уже сейчас коломенцы могли себя комфортно чувствовать в вечернее время, здесь установили 36 столбов освещения и 36 светильников», — сказал начальник управления по благоустройству администрации городского округа Коломна Николай Пшенников.

Освещение появилось и на сельских территориях. К примеру, в Парфентьево осветили улицы Мира, Полевую, Школьную, Октябрьскую, Свободы и другие.

Отметим, что в рамках муниципальной программы более 600 действующих светильников обновили. Их заменили на энергоэффективные.

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