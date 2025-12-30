Новые линии освещения подключили еще на 10 дорогах в Серпухове

Специалисты Мосавтодора подключили еще около 17 километров линий освещения в Серпухове. Работы провели в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» на 10 дорогах.

Как рассказали в областном Минтрансе, всего в этом году в Серпухове построили более 45 километров нового освещения на 36 участках дорог.

«Здесь уже завершили установку опор и закладных деталей, а также монтаж светильников и кронштейнов, на десяти участках освещение уже подключили», — рассказал министр транспорта Марат Сибатулин.

Теперь жители могут безопасно передвигаться в деревнях Балково, Скрылья, Пущино, Судимля, Глазово, Мещериново и селе Липицы. В городской черте новые линии включили на участке проспекта Науки, а также на улицах Грузовой и Институсткой в Пущине,

В ближайшее время еще 3,5 километра линий заработают в деревне Паниково и селе Турово.