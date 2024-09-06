Новые линии освещения подключат в 5 округах Подмосковья этой осенью

Еще семь новых линий наружного освещения подключат в пяти городских округах Подмосковья. Работы проведут по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги».

Как рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, в регионе завершили программу строительства 35 километров линий освещения. Новые линии появились на 23 участках трасс в 11 городских округах.

«Сейчас готовы к подключению еще семи участков в Электростали, Можайском, Раменском, Павлово-Посадском и Орехово-Зуевском округах», — пояснил Гержик.

В ведомстве напомнили, что в прошлом году построили 17 километров линий дорожного освещения в Серпухове, Луховицах, Мытищах, Солнечногорске, а также Дмитровском и Зарайском округах.

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