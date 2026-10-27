Новые линии наружного освещения установят в округе Пушкинский

26 октября на совещании глав округов под председательством губернатора Московской области Андрея Воробьева одной из главных тем стало состояние системы наружного освещения. В округе Пушкинский продолжат модернизацию инфраструктуры за счет строительства новых объектов и участков линий наружного освещения.

В округе внимательно следят за инженерно-технической инфраструктурой данной сферы. В рамках проекта «Светлый город» были возведены десятки объектов и опор, проложены новые линии. По словам главы округа Максима Красноцветова, в планах на будущее — продолжить работу по модернизации системы.

Также в округе ведется регулярная последовательная работа по замене светильников и увеличению их количества. Общее потребление электроэнергии удалось снизить за счет модернизации системы: 55% искусственных источников света уже заменены на современные светодиодные.

Еще одним важным вопросом повестки стала задолженность за коммунальные услуги. Жителям напомнили о необходимости своевременно оплачивать счета и не допускать накопления долгов. Оплатить коммунальные услуги можно в электронном виде на региональном портале госуслуг или в личном кабинете МосОблЕИРЦ.