Новые линии наружного освещения установят по 16 адресам в Можайском округе

Реализация проекта «Светлый город» продолжается в муниципалитете для повышения безопасности и комфорта жителей в темное время суток. Запланировано устройство новых линий в ряде населенных пунктов по 16 адресам.

В список вошли деревни Алексеевка, Шибинка, Барцылово, Прудня, Старое Село, Крылатки, Погорелое, Поминово, Сокольниково (улица Верхнее Сокольниково), Красновидово (улицы Рябиновая и Луговая), Кукарино (улица Волоколамская), Горетово (улицы Бестужевская и Лесная), Красный Балтиец (в направлении деревни Большое Новосурино), а также поселки Спутник (улица Полевая) и Уваровка (улицы Заболотье и 1-я Ленинградская).

Специалисты уже установили в деревне Прудня 44 светильника, в Шибинке — 25, на Полевой улице в поселке Спутник — 14. Работы в Заболотье и Кукарине продолжаются. Также в настоящее время выполняется монтаж светодиодных светильников.

Реализация проекта «Светлый город» позволит обеспечить качественное освещение в населенных пунктах. Все работы завершат до конца текущего года.