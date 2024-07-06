Новые лифты установят в 8 многоквартирных домах Химок в этом году

Обновить 46 лифтов запланировано на этот год в Химках. Работы проведут в восьми многоквартирных домах.

Новые лифты российского и белорусского производства будут отвечать современным требованиям безопасности.

Ремонтные работы в многоквартирных домах продолжают активно проводить, например, на предстоящей неделе модернизируют кровлю в домах по 21 адресу городского округа. Специалисты уберут старое покрытие, исправят поврежденные участки и загерметизируют швы на свесах и желобах.

«Продолжаем работы по ремонту подъездов. В рамках муниципальной программы работы выполняются под руководством жителей и депутатского корпуса. До 1 сентября мы выполним ремонт 93 подъездов многоквартирных домов», — заместитель главы городского округа Денис Юрков.

Всего в этом году в Химках отремонтируют 134 дома. Специалисты обновят фасады, инженерные системы и кровлю.

Отметим, за последние пять лет в Химках отремонтировали свыше 500 жилых строений. Следят за порядком проведения работ председатели советов домов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году.

В порядок приведут 1,8 тысячи кровель и 1,1 тысячи фасадов.

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