Новые лифты установили в МОЦОМД по программе «Здравоохранение Подмосковья»

Новые современные лифты установили в Московском областном центре охраны материнства и детства. Две подъемные кабины появились в медицинском учреждении в рамках реализации государственной программы региона «Здравоохранение Подмосковья».

Также запланирована замена еще четырех лифтов — в стационарном отделении N1-Родильный дом, в Детской поликлинике N2 и два лифта в Детской больнице.

«Замена лифтового оборудования в нашем центре — это важное событие, которое значительно улучшит доступность и удобство перемещения как для пациентов, так и для медицинского персонала. Новые лифты будут соответствовать всем современным стандартам безопасности и комфорта», — рассказала главный врач МОЦОМД Татьяна Мельник.

Специалисты приступили к демонтажу оставшегося лифтового оборудования, ожидается что их введут в эксплуатацию до конца года.

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