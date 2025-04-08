Новые лифты установили в доме № 10 на улице Крупской в Балашихе

Депутат Московской областной думы Тарас Ефимов совместно с жильцами дома № 10 на улице Крупской и начальником отдела технического контроля и реализации программ жилищно-коммунального хозяйства администрации Балашихи провели проверку хода работ по замене лифтов в доме. Эти работы осуществляются в рамках партийной инициативы «Школа ЖКХ».

Новые лифты произведены в России. Подрядчик гарантирует их тихую и бесперебойную работу, что значительно повысит комфорт жителей.

Проект «Школа ЖКХ» имеет огромное значение для повышения качества жизни в многоквартирных домах. Он позволяет жителям активно участвовать в управлении своим жильем и контролировать процесс капитального ремонта.

Замена лифтов — это лишь один из примеров того, как «Школа ЖКХ» помогает создавать комфортные и безопасные условия для жителей Балашихи.