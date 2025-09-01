Новые льготные тарифы добавили в маршрутную сеть Балашихи

С 1 сентября 2025 года в городском округе Балашиха начнут работу новые регулируемые транспортные маршруты, направленные на повышение качества и доступности общественного транспорта. Все они предусматривают предоставление льгот для жителей по социальным картам Московской области и Москвы.

Изменения затронули 13 маршрутов, связывающих Балашиху с Москвой и внутренними районами округа: № 51 «Балашиха-2 — м/р Южный — Агрогородок», № 108 «Балашиха-2 — Москва (м. Новогиреево)», № 125 «Балашиха (м/р Южный) — Москва (м. Новогиреево)», № 306 «Балашиха (м/р Новое Измайлово) — Москва (м. Новогиреево)», № 473 «Балашиха (ул. Твардовского) — Москва (м. Перово)», № 1473 «Балашиха (мкр. Сакраменто) — Москва (м. Новогиреево)», № 574 «Балашиха (м/р Изумрудный) — Москва (м. Щелковская)», № 1012 «Балашиха (мкр. Дзержинского) — Москва (м. Новокосино)», № 1250 «Балашиха (ЖК Новое Бисерово) — Москва (м. Новокосино)», № 1263 «Балашиха (ЖК Измайловский Лес) — Москва (м. Новогиреево)», № 80 «Павлино — м. Котельники», № 1209 «г. Ногинск — Москва (м. Новогиреево)», № 1252 «Балашиха (квартал Луговой) — Москва (м. Черкизовская)».

Обслуживание маршрутов будет осуществлять АО «Мострансавто», что обеспечит стабильность и комфорт для пассажиров. Введение льгот по социальным картам сделает поездки более доступными для жителей Балашихи и Москвы, включая социально защищенные категории граждан.

Новые маршруты призваны улучшить транспортную доступность районов Балашихи, обеспечить удобное сообщение с Москвой и повысить качество обслуживания пассажиров.