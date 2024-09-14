Новые лестницы обустроили на Певческом поле в Подольске

Несколько лестниц возвели к Знаменской церкви на Певческом поле в Подольске. Качество работ оценили глава городского округа и депутат Мособлдумы.

На участке Певческого поля рабочие уже благоустроили дорожки, сделали зону отдыха с цветником из многолетних растений и установили ливневку.

Ход работ проверили глава городского округа Подольск Григорий Артамонов и депутат Мособлдумы Павел Максимович. В обходе также поучаствовали активные жители.

«Сейчас основное внимание — на устройство лестниц к храму и облагороженному кургану. Их несколько, а самая главная — монолитная, будет встречать готической аркой с подсветкой. Кстати, освещения будет много. Только больших фонарей установили почти 50 штук», — прокомментировал Григорий Артамонов.

Также специалисты предусмотрели места отдыха у воды и смотровые площадки вдоль рек. Полностью закончить благоустройство этого пространства планируют ко Дню города.

Отметим, что работы ведут в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды» губернатора региона Андрея Воробьева.

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