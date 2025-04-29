Новые лавочки установят в Серебряных Прудах

Администрация Серебряно-Прудского муниципального округа запускает масштабный проект по улучшению городской среды, направленный на повышение комфорта для жителей и гостей муниципалитета. В рамках этого проекта планируется установка ста новых скамеек на улицах и во дворах населенных пунктов округа.

Для реализации проекта уже объявлен тендер на поставку уличных скамеек через Единую информационную систему в сфере закупок. Победитель тендера, который будет определен в мае текущего года, обеспечит поставку и установку новых скамеек. Все работы планируется завершить к сентябрю.

В некоторых местах новые скамейки заменят старые, изношенные конструкции, которые уже не подлежат ремонту и восстановлению. В других локациях, где ранее скамеек не было, они будут установлены впервые, создавая дополнительные зоны отдыха для жителей.

Установка новых скамеек — лишь часть масштабной программы благоустройства. В рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» запланировано комплексное благоустройство шести дворов в 2025 году.