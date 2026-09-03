Новые квартиры получили более 400 семей в Дмитровском округе

Более 400 семей Дмитровского округа получили новые квартиры после переселения из аварийного жилья. В 2025 году в микрорайоне ДЗФС ввели в эксплуатацию дом, предназначенный специально для переселения жителей из непригодного для проживания фонда.

Новые квартиры стали для многих семей началом нового этапа жизни — с комфортными условиями, современными планировками и безопасной средой. В светлых домах появились первые новоселы, а вместе с ними — новые семейные истории.

Помимо переселения из аварийного жилья, в округе реализуются и другие меры поддержки. Еще 11 семей получили субсидии на приобретение квартир, а 27 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, стали собственниками собственного жилья.

Работа по улучшению жилищных условий жителей продолжается. В 2026 году планируется расселить еще 19 семей из аварийных домов и предоставить квартиры 22 детям-сиротам.

Особое внимание уделяется поддержке работников социальной сферы. Специалисты, которые трудятся в этой области не менее 10 лет, получили возможность оформить занимаемое служебное жилье в собственность. Такая мера помогает сохранить профессиональные кадры и создает дополнительные условия для стабильной работы социальных учреждений.

«Для нас важно, чтобы никто не оставался без внимания. Переселение из аварийного жилья, поддержка детей-сирот, помощь семьям и забота о наших специалистах — все это части одной большой задачи: сделать жизнь в округе более комфортной для каждого жителя. Это важнейший вектор работы всей администрации Дмитровского округа и мой лично», — подчеркнул глава Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.

Переселение из аварийного фонда — это не только новые квадратные метры, но и возможность для жителей строить планы на будущее, растить детей и жить в безопасных и комфортных условиях.