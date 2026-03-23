Новые квартиры для переселенцев из аварийных домов предоставили в Видном

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, новые жилые помещения предназначены для расселения двух аварийных домов. Они находятся в ЖК «1-й Донской» и имеют разную планировку и площадь от 45 до 60 квадратов.

«В рамках подписанного договора о комплексном развитии территории с администрацией Ленинского городского округа Московской области мы передаем квартиры участникам программы расселения в современных домах, готовых к проживанию, в квартирах выполнен дизайнерский ремонт, будущим жильцам остается только расставить мебель», — прокомментировала заместитель генерального директора ГК ФСК по девелопменту «Московская область» Татьяна Кольцова.

ЖК находится в семи километрах от МКАД по трассе М-4 «Дон». Всего там обустроят девять домов на 5,3 тысячи квартир, два детских сада, школу, станцию скорой помощи и паркинги.