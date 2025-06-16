Новые котельные в Воскресенске запустят к отопительному сезону

В городском округе Воскресенск продолжается активная подготовка объектов теплоснабжения к предстоящему осенне-зимнему периоду. Особое внимание уделяется новым котельным, установленным в поселке Виноградово и деревне Золотово.

Глава округа и секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин вместе с заместителем Александром Бутором и представителями ООО «Газпром теплоэнерго МО» провели очередной объезд котельных. По итогам осмотра была назначена встреча с руководителем подрядной организации ООО «Манстрой капитал» для утверждения сроков выполнения работ по отладке нового оборудования.

Алексей Малкин отметил, что несмотря на небольшую зону обслуживания этих котельных, администрация стремится обеспечить каждого жителя округа необходимыми ресурсами и комфортными условиями проживания. Все работы должны быть завершены в течение лета.

Подготовка к отопительному сезону ведется в соответствии с графиком, что позволит обеспечить стабильное теплоснабжение жителей Воскресенска в холодное время года.