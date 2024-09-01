Новые костюмы приобрели во Дворце культуры «Тепловозостроитель» в Коломне

Пресс-служба администрации городского округа Коломна
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Коломна/ДК «Тепловозостроитель»

Женские и мужские комплекты костюмов «Тренды» купили во Дворце культуры в Коломне. Их будут использовать на мероприятиях и праздниках.

Новые костюмы пригодятся сотрудникам Дворца культуры для исполнения творческих номеров во время городских игровых программ, праздничных спектаклей, молодежных дискотек и других событий.

«Организация детского досуга — это не только увлекательные конкурсы и безопасный реквизит, но и красочные костюмированные представления с образами любимых героев», — прокомментировали во Дворце культуры «Тепловозостроитель».

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