Новые корпуса построят в ЖК «Резиденции Сколково» в Одинцове | 360°

Подмосковье 16 мая 2024, 13:43 Новые корпуса построят в ЖК «Резиденции Сколково» в Одинцове «СЗ Резиденции Сколково»

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Два жилых корпуса построят в ЖК «Резиденция Сколково» в Одинцове. В Минжилполитики Московской области уточнили, что новые объекты появятся в 2027 году.

Многосекционные девятиэтажные корпуса будут рассчитаны на 471 квартиру: от судий до пятикомнатных. Во всех жилых секциях предусмотрены лифты, колясочные, санузел, почтовые ящики и зона ожидания с мягкой мебелью.

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Для жителей также оборудуют подземный паркинг на 250 машиномест и 446 келлеров для хранения.

Территорию вокруг ЖК благоустроят. Ее поделят на функциональные зоны для жителей всех возрастов. Во дворах построят детские площадки, выполненные из натуральных природных материалов, спортивную зону с теннисными столами и воркаут-площадкой. Для тихого отдыха запланирована комфортная зона со скамейками и навесами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году.

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