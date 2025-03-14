Новые контейнеры для сбора одежды установили по 25 адресам в Одинцове

Контейнеры для сбора текстиля установили на 25 новых адресах в Одинцове. Жители могут сдавать старую одежду, обувь, сумки и другие текстильные изделия. Собранные вещи отправляют в Люберцы, где их сортируют на более чем 10 категорий.

Как отметил советник генерального директора компании-установщика Владимир Березин, качественная одежда будет использоваться повторно, а непригодные вещи направятся на переработку в регенерированное волокно, которое используется для производства различных изделий.

Адреса с установленными контейнерами находятся в Одинцове по следующим адресам: у дома № 45, 46, 48, 97, 114-116 на Можайском шоссе, в парке Малыш на Красногорском шоссе, у дома № 3 по улице Маршала Толубко, в парке Союзный на улице Верхне-Пролетарской, в парковой зоне на Интернациональной улице, у дома № 7 на улице Неделина, у домов № 1в № 8 на Союзной улице, а также у дома № 18 на улице Маршала Крылова.

Кроме того, точки сбора есть в поселках Горки-2, Барвиха, Усово-Тупик, Новоивановское, Лесном городке, а также рабочем поселке Заречье, деревне Сетунь Малая и селах Перхушково и Успенское.

Отметим, что проект по сбору текстиля реализуется не первый год. Организаторы надеются на активное участие жителей для сохранения окружающей среды.