Новые контейнеры для мусора установили в Щелкове

В микрорайоне Соболевка появились современные площадки для раздельного сбора твердых коммунальных отходов, предоставляя жителям новых домов возможность внести свой вклад в сохранение окружающей среды. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, подчеркнув важность подобных инициатив для улучшения экологической ситуации в регионе.

Новые площадки для раздельного сбора отходов были установлены в непосредственной близости от домов № 10 и № 11, обеспечивая удобный доступ для жителей. Региональный оператор, отвечающий за Ногинский кластер, позаботился об оснащении каждой площадки шестью контейнерами объемом 1,1 кубических метра каждый.

Обе площадки функционируют по двухпоточной системе «Два Бака». Это означает, что жители могут сортировать отходы по двум основным фракциям: перерабатываемые материалы и неперерабатываемые отходы. При определении необходимого количества контейнеров специалисты опирались на нормативы накопления отходов, характерные для многоквартирных домов.