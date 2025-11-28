Новые контейнеры для мусора установили в Раменском

В территориальном управлении «Гжель» установили три контейнерные площадки, полностью отвечающие актуальным стандартам обращения с твердыми коммунальными отходами. Эта инициатива — важный шаг в реализации национального проекта «Экология», нацеленного на формирование комплексной системы обращения с отходами и снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Новые площадки оснащены системой цветового кодирования, которая призвана максимально упростить процесс сортировки мусора для каждого жителя и привить культуру раздельного сбора. Синие контейнеры предназначены для раздельного сбора ценных сухих отходов, которые могут быть переработаны и получить вторую жизнь. Сюда следует отправлять пластиковые бутылки и упаковки, стеклянную тару, макулатуру, картонные коробки, а также металлические банки. Это сырье отправится на специализированные предприятия для вторичной переработки, минуя свалки.

Серые баки служат для сбора смешанных, неперерабатываемых отходов, которые включают средства личной гигиены, загрязненную пищевыми остатками упаковку, одноразовую посуду, пищевые остатки и прочие бытовые отходы, не подлежащие вторичной переработке.

В рамках модернизации в «Гжели» не только увеличили общее количество контейнеров, но и организовали специальные, четко обозначенные места для складирования крупногабаритных отходов, таких как старая мебель, бытовая техника или строительный мусор.