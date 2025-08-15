Новые контейнерные площадки установили в Красногорске

Для жителей пятого и шестого домов на улице Молодежной городская среда стала еще комфортнее. Там появились две новые контейнерные площадки для всех типов отходов.
Объекты оснащены системой пожаротушения, гидравлическим подъемником для корзин и мусороприемниками. С их функционалом ознакомились глава городского округа Дмитрий Волков и депутат Государственной думы Сергей Колунов.
Контейнер работает, как часы: два мусороприемника сверху и гидравлический подъемник для корзин – снизу, под землей. Такие площадки Красногорску поставил «Серпуховской лифтостроительный завод». Сотрудничество с предприятием будет продолжено. Уже скоро четыре новых контейнера установят в жилом комплексе «Тетрис».
Напомним, что в городском округе по поручению главы муниципалитета Дмитрия Волкова регулярно проводят работы по выявлению недобросовестных водителей, которые оставляют бытовые и строительные отходы возле контейнерных площадок.
