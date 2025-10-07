Новые контейнерные площадки установили в деревне Льялово в Солнечногорске

В деревне Льялово городского округа Солнечногорск закрыли контейнерную площадку у остановки «Нижнее Льялово». Причиной стало ее близкое расположение к жилым домам, что нарушало санитарные нормы и правила.

Для организации сбора твердых коммунальных отходов организовали четыре экспериментальные точки: у автосервиса «М11», на повороте к Льяловскому новому кладбищу, напротив дома № 8 вблизи магазина «Продукты» и недалеко от продуктового «Хомяков».

«Закрытие старой площадки позволит значительно повысить уровень благоустройства территории и создать условия, обеспечивающие безопасность здоровья наших жителей. Новые же точки предназначены для временного размещения отходов и позволяют оценить интенсивность их накопления», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Леонид Степанов.

Наблюдение за экспериментальными местами продлится две недели: специалисты регионального оператора совместно с территориальным отделом Ржавки-Менделеево изучат заполняемость и по итогам выберут наиболее удобные и востребованные точки для дальнейшего обустройства контейнерных площадок.