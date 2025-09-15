Новые контейнерные площадки появились в Ногинском кластере

В Ногинском кластере Подмосковья открыли новые площадки для раздельного сбора мусора. Их установили благодаря совместной работе администрации, регионального оператора по обращению с отходами и управляющих компаний.

Площадки привели в порядок и перестроили так, чтобы они полностью соответствовали санитарным нормам. Новые объекты появились в Старой Купавне на улице Кирова, 8А, в Орехово-Зуеве на Парковой улице, 16А рядом с гимназией № 14, а также в деревне Старая Слобода Щелковского округа.

Региональный оператор отметил, что все площадки оборудовали контейнерами синего и серого цветов по системе «Два бака», которая действует во всем Подмосковье. Теперь мусор будут вывозить по регулярному графику.

Синие контейнеры предназначены для чистых и сухих материалов, которые можно переработать: пластика, бумаги, стекла и металла. В серые баки выбрасывают бытовые отходы — пищевые остатки, грязную упаковку и использованные средства личной гигиены.