Новые книги закупят в городскую библиотеку в Электроуглях

Совсем скоро книжный фонд библиотеки в Электроуглях пополнится новыми книгами. Депутат Богородского округа Олег Кобляков посетил Филиал № 7 Центральной библиотеки им. А. С. Пушкина, чтобы обсудить важные вопросы для ее дальнейшего развития.

Во время визита была проведена инспекция помещений, где Олег Кобляков и руководитель библиотеки Майя Мазурок обсудили планы по обновлению библиотечного фонда. В ближайшее время сюда поступят художественные, исторические и детские книги, что несомненно привлечет новых читателей.

Также обсуждалась модернизация библиотечного пространства, чтобы оно соответствовало современным стандартам. Библиотека открыла свои двери в 1987 году и на сегодняшний день предлагает более 40 000 экземпляров литературы. Ежегодно ее посещают свыше 4 000 пользователей, что говорит о ее востребованности.

Учреждение активно участвует в культурной жизни города, проводя выставки, литературные встречи и викторины для школьников. Детский отдел библиотеки стал важной площадкой для проведения кружков и клубов по интересам, что делает его центром притяжения для юных читателей.