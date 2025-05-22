Новые классы, актовый зал и спортивное ядро появятся в гимназии № 1 в Балашихе

В одной из гимназий городского округа Балашиха полным ходом идет масштабный капитальный ремонт, призванный создать современные и комфортные условия для учеников и педагогов. На данный момент все демонтажные работы уже завершены, а строители приступили к установке новых перегородок, замене окон, ремонту кровли и модернизации инженерных коммуникаций.

Благодаря продуманной перепланировке в гимназии появятся два дополнительных учебных кабинета, новая учительская и просторный актовый зал на 250 мест. Кроме того, на территории учреждения создадут современное спортивное ядро и плац для проведения школьных линеек, что сделает образовательное пространство еще более функциональным.

«Мы создаем условия, которые помогут раскрыть потенциал наших детей и поддержать учителей. Это инвестиция в будущее молодежи», — отметил глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Работы планируется завершить к началу учебного года осенью. На время ремонта учащиеся временно переведены в третий корпус гимназии № 1, расположенный по адресу: улица Фучика, 5.