Новые карусели привезли в Центральный парк Лобни

В Лобне активно идет реконструкция Центрального парка культуры и отдыха. Первый этап открытия новой площадки запланирован на 15 июля.

Глава Анна Кротова провела встречу с подрядчиком. Новые карусели для парка уже доставлены в город, их соберут в ближайшее время.

На данный момент идет установка площадки для выгула собак и спортивной зоны. В ближайшие выходные начнется монтаж входной группы.

Отметим, что в обновленном парке не будет забора, как это предусмотрено проектом, а территорию разделят на различные функциональные зоны. Для любителей экстрима будет построен скейт-парк, а для детей — большая игровая площадка с элементами из природных материалов.

Реконструкция парка в Лобне осуществляется в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал приоритетной задачей подготовку парков региона к лету.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».