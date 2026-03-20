Новые камеры видеонаблюдения установят в Черноголовке

Безопасность жителей Черноголовки выходит на новый технологический уровень. В течение года в рамках реализации областной программы «Безопасный регион» в округе планируется установить 30 дополнительных камер видеонаблюдения.

Об этом сообщил глава округа Роман Хожаинов, подчеркнув приоритетность создания защищенной среды для горожан. Особое внимание в этом году уделят жилому сектору. Половина из запланированного объема — 15 камер — будет смонтирована непосредственно на входных группах многоквартирных домов.

«Установка камер на подъездах позволяет не только пресекать акты вандализма и квартирные кражи, но и обеспечивать порядок на придомовых территориях. Остальные 15 точек мониторинга распределят по стратегически важным локациям округа. На сегодняшний день инфраструктура видеонаблюдения в Черноголовке уже достаточно внушительна. В единую систему интегрировано 306 видеокамер», — отметили в администрации округа.

Система «Безопасный регион» — это не просто запись видео, а инструмент для работы экстренных служб. Расширение сети до 336 камер к концу 2026 года позволит минимизировать «слепые зоны» в наукограде.