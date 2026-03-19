Новые камеры установили в Лыткарине

В прошлом году знаковое для города пространство пережило масштабное преображение. Специалистам удалось восстановить историческую планировку парка, высадить новые деревья и установить памятник Никите Зотову — учителю Петра I, чья семья владела этой усадьбой. Сегодня здесь соседствуют отреставрированные аллеи и детская игровая зона. Установка камер стала логичным завершением этапа благоустройства: теперь сохранность обновленных объектов и безопасность посетителей находятся под круглосуточным контролем. Новое оборудование интегрировано в единую интеллектуальную сеть Подмосковья. Система «Безопасный регион» позволяет не просто записывать происходящее, но и транслировать картинку в режиме реального времени на пульты дежурных служб и правоохранительных органов.

На сегодняшний день общегородская сеть видеонаблюдения в Лыткарине насчитывает уже 1382 видеокамеры. Они охватывают перекрестки, подъезды жилых домов, скверы и дворы, создавая сплошное «поле безопасности». В ГУРБ Московской области подчеркивают стратегическую важность мониторинга мест массового отдыха.