Новые качели установили у дома № 9 на улице Левобережье в Яхроме

Жители Яхромы обратились в администрацию Дмитрова с просьбой о замене сломанных качелей в их дворе. Обещание выполнили очень оперативно.

Просьба поступила временно исполняющему полномочия главы городского округа Дмитров Оксане Котовой. К ней обратились жители дома № 9 на улице Левобережье. Качели оперативно заменили.

Результат выполненных работ приехала проверить лично Оксана Котова. Жители поблагодарили ее за помощь.

«Было приятно увидеть, как на обновленных качелях уже с радостью катался малыш. Такие маленькие, но важные изменения делают жизнь лучше и комфортнее для всех нас», — сказала Оксана Котова.

Отметим, что сейчас в Яхроме идет благоустройство сквера генерала Кузнецова. Работы проходят в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Завершить обновление общественного пространства планируют до конца года.

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