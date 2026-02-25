Новые кабинеты оборудуют в школе № 10 Серпухова

Школа № 10 в Серпухове готовится к своему масштабному перерождению. Образовательное учреждение сегодня скрыто за строительными лесами и заполнено звуками работающей техники.

К сентябрю здесь должна появиться не просто обновленная школа, а современное образовательное пространство с новой планировкой. Сейчас на объекте кипит работа по изменению внутренней конфигурации здания. Строители возводят новые перегородки из кирпича и блоков, что позволит сделать учебное пространство более функциональным. Особое внимание уделено комфорту: в ходе перепланировки значительно расширяются зоны санузлов, а также выделяются помещения под кабинеты для педагогического состава и администрации. Для монтажа внутренних стен применяются пазогребневые плиты, что ускоряет процесс.

«Выбор ПГП обусловлен технологичностью: система „паз-гребень“ позволяет нам собирать перегородки как конструктор, получая на выходе идеально ровную поверхность. Это не только быстро, но и выгодно: мы существенно экономим время и ресурсы на этапах оштукатуривания и финальной шпаклевки», — прокомментировал ход работ начальник участка Далхат Алботов.

Рабочие закладывают старые дверные проемы, формируя новые логистические пути внутри здания, и заливают свежую цементную стяжку полов. Впереди — полное обновление фасада, замена кровли и монтаж входных групп. Инженерная «начинка» школы также будет абсолютно новой. Строители полностью заменят систему отопления, электроснабжения, водоотведения и установят современную сантехнику.