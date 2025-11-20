Новые кабинеты акушеров-гинекологов открыли в Балашихе

Три новых кабинета акушеров-гинекологов открыли в поликлинике № 4 в микрорайоне Гагарина в Балашихе. Помещения оснащены современными ультразвуковыми аппаратами и оборудованием для кольпоскопии, которые позволяют проводить обследования во время приема.

Новые кабинеты позволят повысить качество диспансеризации женщин в возрасте от 18 до 45 лет, способствуя своевременному выявлению и профилактике заболеваний.

«Пациенты, которые к нам приходят, могут сделать УЗИ или маммографию и в этот же день получить консультацию врача. Мы проводим и диспансеризацию, причем пройти ее может любая женщина, даже без предварительной записи, просто обратившись в регистратуру», — рассказала заведующая поликлиникой № 4 Нина Полтава.

Получить медицинскую консультацию могут и самые маленькие пациентки, врач Аделина Ягудаева принимает и взрослых, и детей с рождения.