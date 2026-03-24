Новые исследования смогут проводить в Раменской больнице

Новые компетенции специалист получила в ведущем медицинском центре региона — МОНИКИ имени Владимирского. Зачастую обычное УЗИ сердца в состоянии покоя не показывает отклонений, даже если пациент жалуется на боли. Секрет стресс-ЭхоКГ заключается в «провокации»: сердце заставляют работать в усиленном режиме, имитируя физическую активность. Пациент крутит педали специального велоэргометра, а врачи в реальном времени наблюдают, как орган справляется с повышенным запросом на кислород.

«Когда нагрузка возрастает, миокарду требуется больше питания. Если какой-то участок сердца снабжается кровью недостаточно из-за сужения сосудов, это сразу становится заметно на мониторе УЗИ. Мы видим зоны ишемии, которые „отстают“ в работе именно на пике нагрузки», — отметила Алена Ушкарева.

Исследование — это сложный технологический процесс, в котором задействована целая бригада медиков: два врача и медицинская сестра.

Вся команда прошла специальную подготовку по сердечно-легочной реанимации. Направление на процедуру выдает врач-кардиолог. По словам специалистов, метод незаменим для раннего выявления ишемической болезни сердца, оценки состояния клапанов и сократительной способности миокарда, мониторинга эффективности уже назначенного лечения, а также обследования перед серьезными операциями на сердце и контроля состояния после них.