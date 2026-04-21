Новые искусственные неровности появятся на Фряновском шоссе

В городском округе Щелково, на Фряновском шоссе, начались работы по укладке новых искусственных неровностей. Специалисты уже установили соответствующие дорожные знаки.

Процесс укладки включает несколько этапов: сначала рабочие тщательно очищают дорогу от пыли и грязи, затем вырезают края будущей неровности и обрабатывают их битумным праймером или мастикой для лучшего сцепления нового асфальта со старым. Только после этого начинают формировать неровность из асфальтобетонной смеси. Такой метод позволяет сделать искусственную неровность долговечной и обеспечить плавный проезд без резких перепадов.

По информации «Мосавтодора», две новые искусственные неровности появятся на пешеходных переходах в деревне Назимиха и селе Трубино. Это позволит снизить скорость движения автомобилей и обезопасить пешеходов от ДТП.