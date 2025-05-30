Новые инвестпроекты в сельском хозяйстве Подмосковья создали 400 рабочих мест

Агропромышленный комплекс Подмосковья активно растет и обновляется. В регионе открывают новые современные пищевые производства, строят хранилища, модернизируют предприятия и закупают современное оборудование. Только с начала этого года в Подмосковье завершили девять инвестпроектов в АПК на сумму почти четыре миллиарда рублей. Их реализация позволила создать 400 рабочих мест.

«Помимо сырья, нам важно производить и продукты переработки, создавать дополнительные мощности для хранения, развивать животноводство и растениеводство. С учетом завершенных, в общей сложности реализуем около 23 инвестпроектов в АПК на 27 миллиардов рублей», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

По данным Минсельхоза региона, запуск этих проектов поможет создать около 2,7 тысячи новых рабочих мест. Так, в Коломне компания «Сергиевское» ввела в строй два хранилища для овощей на четыре тысячи тонн. В Электрогорске «Элика» запустила производство замороженных полуфабрикатов мощностью 42,5 тысячи тонн в год. В Мытищах хозяйство «Еремино поле» открыло завод по выпуску колбас, а в Орехово-Зуеве компания «ПрофКухня» обновила производство и запустила новую линию на 480 тонн продукции в год.