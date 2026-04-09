Новые инвестпроекты создадут еще 880 рабочих мест в Подмосковье

Фото: Цех компании «БиоПроект Пересвет»: производство емкостей, очистных сооружений и насосных станций из стеклопластика / Медиасток.рф

С начала года подмосковные индустриальные парки привлекли 46 новых компаний. Суммарный объем инвестиций в их проект оценили в 12,8 миллиардов рублей.

«После их реализации на предприятиях будет создано 880 рабочих мест для жителей региона. Проекты будут реализованы в таких сферах, как металлообработка, логистика, медоборудование и другие», — отметила заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева.

Так, в Подмосковье построят завод медицинского оборудования на 500 миллионов рублей. Там создадут около 30 рабочих мест.

Еще один проект — производство электротехнического оборудования. В него инвестируют 280 миллионов. На заводе трудоустроят еще 30 человек.

Инвесторы могуn подобрать место для реализации своего проекта на специальной карте.