Новые инструменты пополнили музыкальные школы в Истре

В рамках государственной программы «Культура и туризм Подмосковья» в детские школы искусств в Истре поступили новые и качественные инструменты отечественного производства. Появились пианино и рояль.

Два пианино уже поступили в Дедовскую детскую музыкальную школу, еще четыре в Истринскую детскую музыкальную школу, а рояль в Глебовскую детскую школу искусств.

Эти обновленные инструменты помогут детям лучше совершенствовать свое мастерство, готовится к выступлениям и быстрее раскрыть потаенный талант. До этого новые музыкальные инструменты привозили в 2018 году. Детские школы искусств в поселке Глебовский и Снегири, в селе Новопетровское получили пианино «Михаил Глинка» из Пушкино.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что более 20 школ искусств отремонтируют в Подмосковье за два года.