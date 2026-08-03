Новые информационные стенды с правилами поведения при ЧС установили в Пушкино

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы в Пушкино продолжают работу по повышению уровня пожарной безопасности. В торгово-развлекательных центрах и других местах с массовым скоплением людей устанавливают специальные информационные стойки.

Стенды, выполненные в виде сотрудника МЧС России, помогают постоянно информировать посетителей о правилах безопасности. На них размещены схемы эвакуации с основными и запасными выходами, рекомендации по безопасным действиям при пожаре, а также инструкции по использованию огнетушителей, пожарных кранов и самоспасателей.

Кроме того, на стойках указаны телефоны экстренных служб и ответственных за безопасность на объекте, а также размещены памятки о наиболее распространенных нарушениях, включая использование неисправных электроприборов и загромождение путей эвакуации.

Стенды позволяют посетителям в любой момент ознакомиться с важной информацией и повышают готовность людей к действиям в чрезвычайных ситуациях.