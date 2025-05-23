Новые индустриальные парки создадут 45,7 тысячи рабочих мест в Подмосковье

Заполняемость строящихся в Подмосковье индустриальных парков уже достигла 80%. Общая площадь новых площадок превысит тысячу квадратных метров, они заработают в Жуковском, Дмитрове, Раменском, Одинцове и Ленинском округе.

Как отметила заместитель председателя правительства — глава Мининвеста Подмосковья Екатерина Зиновьева, сейчас в регионе продолжают строительство восьми новых индустриальных парков, предназначенных для размещения предприятий. Несмотря на то, что работы еще продолжаются, компании зарезервировали уже 80% территории.

«Уровень заполнения пяти площадок — в Жуковском, Ленинском, Дмитровском, Раменском и Одинцовском — достигает 80%, остальные площадки пока находятся на этапе проектирования. Реализация всех заявленных инвестпроектов позволит создать более 45,7 тысячи новых рабочих мест», — сообщила Екатерина Зиновьева.

Индустриальные парки формата «Все включено» предложат резидентам готовые производственные боксы, оснащенные всем необходимым для быстрого запуска. Кроме того, там создадут удобную инфраструктуру и комфортные условия для сотрудников. На территории разместят магазины, спортивные площадки и места отдыха.