Новые игровые пространства появятся в нескольких районах в Чехове

Современную детскую площадку оборудуют у дома № 16 на улице Чехова. Место для отдыха и игр займет 200 квадратных метров.

Заместитель главы муниципального округа Чехов Александр Ротнов отметил, что дети смогут проводить время на современном игровом комплексе. Там установят качели, качалку-балансир и карусель, а для удобства родителей — лавочки и мусорные урны.

Для безопасности юных жителей сделают ограждение высотой 1,2 метра. Поверхность детской площадки будет асфальтированной с верхним травмобезопасным слоем из резиновой крошки.

На этот год запланировано строительство детских игровых зон на улице Мира, Чехова, Дружбы, а также в деревне Манушкино. Кроме того, обновят оборудование 11 существующих площадок.

Отметим, что благоустройство дворов проходит в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды».