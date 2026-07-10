Новые игровые площадки открыли в Павловском Посаде

В Павловском Посаде открылись две новые игровые площадки. Теперь у детей из разных частей города есть современные и безопасные места для игр, приключений и новых знакомств.

На улице Выставкина, возле дома 11, на месте старого воркаута, который уже стал небезопасным, установили современную детскую площадку. Она получилась яркой и нарядной — оборудована качелями, горками и другими игровыми элементами. Местные ребята уже успели ее полюбить, и теперь здесь с утра до вечера кипит жизнь.

В микрорайоне Городок на улице Чкалова открылась вторая площадка, установленная по губернаторской программе. Это по-настоящему масштабное пространство с лазалками, разнообразными качелями, горками на любой вкус и уютным песочным городком, где малыши могут строить замки. Площадка стала настоящим подарком для маленьких жителей района.