Новые игровые комплексы установили в Серпухове

В округе близится к завершению масштабная работа по установке новых детских игровых площадок, направленная на создание безопасных зон отдыха для детей.

В настоящий момент подрядчик ведет монтаж игровых комплексов по ряду адресов: улица Ворошилова — дома 132, 134, 146 и 241, улица Центральная, дом 179, улица Звездная, дома 7 и 9, улица Осенняя, дом 33, улица Советская, дом 122, улица Лермонтова, дома 69 и 69А, а также улица Джона Рида, дома 2, 4, 4А и 4Б.

«Благодаря благоприятным погодным условиям строителям удается четко придерживаться установленного графика», — сообщил представитель подрядчика.

До конца октября запланировано завершить монтаж малых архитектурных форм и игровых комплексов на 17 из 34 объектов. Каждая новая игровая площадка создается с учетом комфорта и безопасности для детей. Власти округа планируют продолжать работу по улучшению городской инфраструктуры.