Новые игровые комплексы установили в Богородском округе

В Богородском округе продолжается активное благоустройство территорий, что принесет радость маленьким жителям. В 2025 году объявлен годом развития, и уже в этом сезоне реализуются масштабные проекты по улучшению городской инфраструктуры.

В рамках программы комплексного благоустройства дворовых территорий обновляются 20 объектов, большинство из которых уже завершены. Округ стал лидером в Московской области по количеству новых игровых площадок, внедренных по губернаторской инициативе, их всего восемь. Также модернизировали 19 малых детских площадок, расположенных по всему муниципалитету.

Недавно завершили установку новой игровой площадки в деревне Ново на улице Фабричной. В Старой Купавне, на улице Трудовой, за короткий срок появился современный игровой комплекс во дворе домов № 19 и 23. В настоящее время ведется укладка безопасного резинового покрытия, а все необходимые элементы, такие как ограждения и озеленение, уже установлены.

Для обеспечения безопасности в зимний период предусмотрено освещение, а система видеонаблюдения поможет предотвратить правонарушения даже в темное время суток. Эти меры создадут комфортные условия для игр детей и обеспечат спокойствие их родителей.