Новые игровые комплексы для детей установили в Воскресенске

В городском округе Воскресенск в 2025 году установили 14 новых детских игровых комплексов. Все площадки современные, безопасные и рассчитаны на детей всех возрастов. Работы по благоустройству ведутся с учетом пожеланий жителей.

На 2026 год сформирован план дальнейшего обновления: будет установлено еще 8 игровых комплексов. В список вошли дворы, которые больше всего нуждались в обновлении:

г. Белоозерский, ул. Комсомольская, д. 12;

г. Воскресенск, ул. Ломоносова, 102;

г. Воскресенск, ул. Московская, 4а;

д. Щербово, ул. Малага;

г. Воскресенск, ул. Рабочая, 132;

г. Воскресенск, ул. Октябрьская, д.½, 3,5;

г. Воскресенск, ул. Карла Маркса, 15 (сквер);

г. Воскресенск, ул. Калинина, 51.

