Новые игровые и спортивные площадки обустроили в Чехове

Общая площадь реконструкции дворовых территорий у домов № 1 и № 2 на улице Мира и домов № 86 и № 87 на Московской составила более 7 тысяч квадратных метров. Глава округа Михаил Собакин совместно с коллегами и местными жителями торжественно открыл обновленное пространство.

Специалисты обновили парковки и проезжую часть, обустроили новые пешеходные дорожки и удобные подходы к домам. Также установили современное уличное освещение с энергосберегающими светильниками и провели озеленение. Акцент сделали на два новых игровых пространства и зону для воркаута с уникальными малыми архитектурными формами.

«Жители поблагодарили за преображение двора и попросили обустроить лежачие полицейские, чтобы снизить скорость проезжающих машин.Обязательно выполним их просьбу. Также дополнительно на рядом стоящей спортивной площадке сделаем футбольные ворота и предусмотрим сетку на ограждениях, чтобы мяч не вылетал за пределы площадки», — рассказал Михаил Собакин.

За последние пять лет в округе появилось 30 новых игровых площадок. Кроме того, отремонтировали 53 пространства. Часть работ проводили по программе губернатора Андрея Воробьева «Наше Подмосковье». Также в округе благоустроили 35 дворовых территорий.