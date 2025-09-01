Новые и отремонтированные школы откроют в 40 округах Подмосковья в этом году

Новые и обновленные школы откроют в 40 округах Подмосковья в этом году. В них обустроят современные классы и установят современное оборудование.

«Это современные классы, безопасные территории и технологии, красивые и светлые пространства, где приятно находиться», — отметили в ведомстве.

Как рассказали в областном Минстрое, школы обустраивают в рамках национального проекта.

В этом году в 40 округах региона откроют 14 новых школ и 57 обновленных. Благодаря этому там появится еще 10,3 тысячи рабочих мест. Условия улучшатся для 30,6 тысячи учеников.

«Наши усилия направлены на то, чтобы для детей были созданы все условия для комфортного обучения», — добавили в министерстве.