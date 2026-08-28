Новые и отремонтированные школы Королева примут 3 тысячи учащихся 1 сентября

В Королеве свыше трех тысяч детей пойдут в новые и отремонтированные школы в грядущем учебном году. Об этом доложили губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву , который приехал в город с рабочим визитом.

В День знаний двери для учащихся распахнет школа № 1, которую ранее комплексно обновили.

Кроме того, в микрорайоне Первомайский откроется новый корпус школы № 2 имени Ф. И. Тихонова, рассчитанный на 825 мест. Также после капитального ремонта откроют школы № 1 и № 13.

В порядок сейчас приводят дошкольные отделения гимназии № 17 и школы № 5, где активно обновляют коммуникации, фасады, кровли и внутренние помещения.