360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Новые и отремонтированные школы Королева примут 3 тысячи учащихся 1 сентября

    Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

    В Королеве свыше трех тысяч детей пойдут в новые и отремонтированные школы в грядущем учебном году. Об этом доложили губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву, который приехал в город с рабочим визитом.

    В День знаний двери для учащихся распахнет школа № 1, которую ранее комплексно обновили.

    Кроме того, в микрорайоне Первомайский откроется новый корпус школы № 2 имени Ф. И. Тихонова, рассчитанный на 825 мест. Также после капитального ремонта откроют школы № 1 и № 13.

    В порядок сейчас приводят дошкольные отделения гимназии № 17 и школы № 5, где активно обновляют коммуникации, фасады, кровли и внутренние помещения.