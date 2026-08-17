Новые хирургические столы получила больница в Раменском округе

Оборудование для оснащения операционных обеспечит удобство работы медицинских специалистов. Столы позволят выполнять хирургические вмешательства различной сложности с максимальной безопасностью для пациентов.

Раменская больница получила четыре новых хирургических стола в операционный блок хирургического стационара. Закупка медтехники осуществлялась благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Столы оснащены электромеханическим приводом, что позволит изменять положение его отдельных частей. Поверхность полностью рентгенопрозрачна, это даст возможность проводить операции под рентген-контролем. Влагонепроницаемое и грязеотталкивающее покрытие, а также защитные чехлы с антибактериальным покрытием помогут легко поддерживать высокие стандарты гигиены; корпус выполнен из ударопрочного материала, устойчивого к ультрафиолетовому излучению и коррозии.